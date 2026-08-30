Украинские БПЛА упали на территории парка и около школы в Ленобласти

В городе Кириши Ленинградской области украинские беспилотники упали на территории парка «Прибрежный» и рядом со зданием школы № 3, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, возгорание обломков оперативно ликвидировали, школа не пострадала, жертв и раненых нет. Однако повреждения получили несколько жилых домов — в квартирах выбиты окна.

Ночная атака беспилотников на Ленинградскую область не обошлась без последствий на земле. Губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что обломки украинских БПЛА упали в парке «Прибрежный» и у школы № 3 в Киришах. Здание образовательного учреждения не пострадало, горение обломков оперативно потушили.

Однако урон понесли жилые дома. Специальная комиссия фиксирует повреждения на Волховской набережной, проспекте Ленина и улице Ленинградской. В нескольких квартирах выбиты окна — их заменят за счет резервного фонда правительства области.

Всего за ночь над регионом сбили 62 украинских беспилотника. Ранее Дрозденко также сообщал о пожаре в промзоне Киришей, который удалось ликвидировать. На месте работали экстренные службы, сейчас проводятся следственные мероприятия. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Ранее в Подмосковье и других регионах РФ отбили массовую атаку дронами.