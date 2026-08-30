Продукты-конкуренты: врач раскрыла способы усилить усвоение железа

Чтобы железо из пищи усваивалось эффективно, важно правильно комбинировать продукты. Врач-терапевт Татьяна Шклярова рассказала, что аскорбиновая кислота помогает организму получать максимум из растительной и животной пищи, а некоторые привычные напитки и молочные продукты, напротив, этому мешают.

Заведующая приемным отделением Регионального сосудистого центра ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Татьяна Шклярова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла секреты усвоения железа. Ключевой союзник в этом процессе — витамин С. Аскорбиновая кислота выступает в роли восстановителя: она переводит негемовое железо из растений из трудноусвояемой трехвалентной формы в более доступную двухвалентную. Кроме того, витамин С создает с железом растворимый комплекс, защищая микроэлемент от агрессивной среды кишечника.

При этом гемовое железо из мяса, рыбы и птицы усваивается стабильнее и почти не зависит от соседних продуктов. А вот растительное — из гречки, шпината или бобовых — требует правильного сопровождения.

Врач предупреждает: некоторые повседневные продукты и напитки тормозят всасывание. В первую очередь это чай и кофе — содержащиеся в них танины связывают железо и не дают ему усвоиться. Также под запретом в один прием — молочные продукты: кальций конкурирует с железом за всасывание в кишечнике. Шклярова рекомендует выдерживать временной интервал между приемом железосодержащей еды или добавок и употреблением «конфликтующих» продуктов.