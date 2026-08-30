В Черноголовке стартует «Киберурок»: школьников научат цифровой безопасности

МБОУ «Черноголовская СОШ» вошла в число 215 школ Подмосковья, где с 1 сентября 2026 года стартует пилотный проект «Киберурок». Занятия будут посвящены цифровой грамотности и безопасному поведению в интернете.

В Черноголовской школе в проекте будут участвовать по одному классу от каждой параллели. Уроки проведут учитель начальных классов Ангелина Васильевна Любезнова и учитель информатики Анна Александровна Сафонова.

Программа рассчитана на учеников с 1-го по 11-й класс и включает семь тематических блоков. Младших школьников научат защищать личные данные, распознавать угрозы и обращаться за помощью при столкновении с мошенниками. Старшие ученики будут учиться проверять информацию, использовать искусственный интеллект в учебе и разбираться в правовых аспектах работы в интернете.

Перед началом проекта педагоги прошли обучение в Корпоративном университете развития образования. К разработке программы привлекли педагогов, IT-специалистов, экспертов университетов, команду Сбера и рабочую группу Минпросвещения РФ.