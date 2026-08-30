Русская православная церковь разъяснила правила подачи записок о здравии и упокоении, пишет MK.RU . В них можно вносить далеко не всех — ограничения касаются некрещеных, некоторых умерших в результате самоубийства, а также канонизированных святых. При этом священнослужители подчеркивают: невозможность указать имя в записке не означает запрета на частную домашнюю молитву.

Церковные записки — это просьбы прихожан помянуть конкретного человека во время богослужения. Записки о здравии подают за живых, об упокоении — за усопших. Имена принято писать в родительном падеже, соблюдая строгую иерархию: сначала упоминаются представители духовенства (патриархи, архиереи, священники), затем — остальные православные христиане. Такой же порядок действует и для записок об упокоении.

Однако не все имена могут быть включены в эти списки. В обычные записки не вносят людей, не прошедших таинство крещения в православной вере. Отдельные правила касаются умерших в результате самоубийства — их имена не подают для богослужебного поминовения, если Церковь не дала специального разрешения на отпевание. Также запрещено указывать канонизированных святых — для них существует отдельный порядок почитания и молитвенного обращения.

Священнослужители подчеркивают: отсутствие имени в записке не означает, что за человека нельзя молиться. За некрещеных и умерших в результате самоубийства верующим рекомендуют возносить молитвы дома, обращаясь к Богу с просьбой о милости. Это не заменяет церковного поминовения, но остается важной формой личной молитвенной поддержки.