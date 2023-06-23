Уникальный центр отбора на военную службу по контракту продолжает работу в Балашихе

Центр отбора на военную службу по контракту, в котором можно оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов, продолжает работу в подмосковной Балашихе.

Как подчеркивал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в специальный центр в Балашихе могут обратиться желающие служить по контракту со всей страны. Глава региона лично проверил работу пункта отбора.

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут все желающие старше 18 лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

В данном центре гражданам предоставляется трехразовое питание и проживание. Также здесь оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. В пункте отбора учат медицине, тактике ведения боя, кандидаты проходят огневую и инженерную подготовку.

Заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы для себя и для своей семьи. В частности, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.