В аэропорту Гамбурга отменили почти полторы сотни рейсов из-за ситуации с заложником

В аэропорту Гамбурга отменены уже 136 рейсов, несколько часов назад сообщалось о 71. Часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты Германии.

Вечером в субботу вооруженный мужчина на автомобиле Audi прорвался через охранные кордоны на взлетную полосу. Сообщается, что он два раза выстрелил в воздух и бросил две бутылки с коктейлем Молотова.

35-летний этнический турок требует отправки в Турцию. В заложниках у него находится четырехлетняя девочка. По словам матери, конфликт с мужчиной возник из-за споров по опеке ребенка.

С мужчиной ведутся переговоры. Из-за его действий уже сорвались планы нескольких тысяч пассажиров.