Основанием для такого решения стали грубые нарушения законодательства, выявленные в деятельности организации. Среди претензий ведомства — отсутствие обязательной отчетности и уклонение от проверок.

Как следует из представленной информации, фонд не предоставил отчеты за 2024, 2025 и 2026 годы. Кроме того, организация не получала корреспонденцию по адресу регистрации и не внесла необходимые изменения в сведения об адресе в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Также Минюст указал на уклонение фонда от проверочных мероприятий.

До обращения в суд ведомство направляло организации письма с требованиями устранить выявленные нарушения. Однако, по имеющимся данным, ответа на эти обращения не последовало. В результате Минюст обратился с иском, который суд удовлетворил.

Благотворительный фонд Исинбаевой был создан в 2013 году. Его деятельность была направлена на поддержку детей из социальных учреждений и начинающих спортсменов. Организация планировала помогать им с помощью спорта, а также популяризировать здоровый образ жизни.

С 2016 года Исинбаева была членом Международного олимпийского комитета, однако ее полномочия завершились после Олимпиады в Париже. В последние годы спортсменка живет в Испании.

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