В Раменском прошла встреча с писателем, автором и ведущим теле- и радиопрограмм, политическим и общественным деятелем, членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, подполковником Захаром Прилепиным, ее посетили более 750 молодых людей — волонтеров, активистов молодежных центров, представителей различных движений и объединений со всего Подмосковья. Мероприятие состоялось в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», организатором которого выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это уже четвертая встреча в рамках нашего проекта „МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ“ в этом году, и интерес к ней подтверждает, что выбранный формат открытого разговора востребован у подмосковной молодежи. Проект реализуется с 2023 года: за все время был проведен 21 паблик-ток, общий охват составил более 16 тыс. человек, а до конца года запланировано проведение еще двух аналогичных встреч», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи участники обсудили современный рэп, геополитику, затронули практические советы. Прилепин рассказывал, как подступиться к написанию книги, с чего начать, как искать сюжет, почему без подготовки и работы с фактурой текст останется беспомощным даже при ярком жизненном опыте. Отдельный блок вопросов касался семьи и воспитания детей. Одна из участниц паблик-тока поинтересовалась, на каких знаниях и навыках сегодня стоит сконцентрироваться молодежи.

«В мире интернета и искусственного интеллекта остаются сверхважными простые вещи: тактическая медицина, умение быстро ориентироваться и помочь сначала ближнему, потом себе, собрать-разобрать автомат, перевязать товарища, приготовить еду в блиндаже, завести машину под обстрелом», - сказал писатель.

Отдельно он высказался о том, как взрастить в себе настоящую личность, а также познакомился с волонтерами Подмосковья и отметил их работу по поддержке бойцов СВО.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.