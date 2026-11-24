Зимой кожа на руках иногда становится такой сухой, что появляются трещины. Человек покупает крем пожирнее, мажет руки несколько раз в день, но легче не становится. Дело может быть не только в морозе — если трещины уже глубокие, за этим может скрываться дерматит или экзема. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала дерматолог и трихолог Светлана Круглова.

Почему кожа трескается

По словам эксперта, на холоде и ветру кожа быстрее теряет влагу. Дома ее дополнительно сушит отопление, а частое мытье рук смывает защитный жировой слой. В результате кожа становится грубой и начинает трескаться. Чаще всего страдают костяшки пальцев, подушечки и участки возле ногтей.

«Средства для уборки и мытья посуды ситуацию эту усугубляют. Если вы моете им посуду, например, каждый день, то при контакте с руками оно может раздражать кожу. Защитный слой повреждается, кожа перестает нормально удерживать влагу. Появляется сухость, покраснение, такие будто сухие обмороженные участки, потом болезненные трещины», — рассказала Круглова.

Почему привычный крем перестает помогать

Легкий крем, который хорошо работал летом, зимой может оказаться слишком слабым. При сильной сухости дерматолог рекомендует выбирать средство с более плотной текстурой, которое не только увлажняет, но и удерживает влагу. Дешевые крема с отдушками могут сделать только хуже.

«Лучше всего помогут аптечные средства, кремы и мази с вазелином, глицерином, церамидами, диметиконом. Хорошо подходят средства без отдушек и большого количества ароматизаторов, потому что на поврежденной коже они могут усилить раздражение. Можно нанести на ночь и надеть перчатки», — пояснила специалист.

Если трещины уже появились, главное не тереть кожу скрабами и не срезать огрубевшие участки.

Как помочь рукам зажить

На время восстановления специалист порекомендовала мыть руки теплой, а не горячей водой. После этого аккуратно промокнуть полотенцем и сразу нанести крем.

«Для уборки и мытья посуды нужны резиновые перчатки. Если руки потеют внутри, можно надевать под них тонкие хлопковые. На улицу лучше выходить только в теплых варежках или перчатках», — посоветовала Круглова.

Глубокие трещины, которые цепляются за одежду и постоянно открываются, можно аккуратно защищать повязкой. Но если ранки долго не заживают, краснеют, отекают или начинают гноиться, нужно обратиться к врачу.

«Когда кожа трескается до крови, иногда так проявляется экзема или контактный дерматит. Дерматолог выяснит, что именно вызывает воспаление, и подберет лечение», — отметила специалист.

При выраженном воспалении могут понадобиться лечебные мази, которые обычная косметика не заменит. Самим гормональные мази или антибактериальные средства покупать не надо.