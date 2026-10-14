В Белгородской области после атак БПЛА повреждены дома и предприятия
Оперштаб: в Шебекино после атаки дрона загорелись объект и автомобиль
В нескольких населенных пунктах Белгородской области после атак беспилотников повреждены жилые дома, коммерческие объекты и инфраструктура. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, передает Telegram-канал РЕН ТВ.
В Шебекино после детонации дрона вспыхнули коммерческий объект и автомобиль. В селе Новая Таволжанка повреждения получил инфраструктурный объект.
В Борисовском округе беспилотник повредил частный дом в Березовке. В селе Борки пострадали ангар, оборудование на территории предприятия и жилой дом.
Кроме того, в Ясных Зорях Белгородского округа дрон атаковал административное здание. В результате оказались повреждены окна, фасад и внутренняя отделка помещения.
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