В Белгородской области после атак БПЛА повреждены дома и предприятия

Оперштаб: в Шебекино после атаки дрона загорелись объект и автомобиль

Безопасность

В нескольких населенных пунктах Белгородской области после атак беспилотников повреждены жилые дома, коммерческие объекты и инфраструктура. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

В Шебекино после детонации дрона вспыхнули коммерческий объект и автомобиль. В селе Новая Таволжанка повреждения получил инфраструктурный объект.

В Борисовском округе беспилотник повредил частный дом в Березовке. В селе Борки пострадали ангар, оборудование на территории предприятия и жилой дом.

Кроме того, в Ясных Зорях Белгородского округа дрон атаковал административное здание. В результате оказались повреждены окна, фасад и внутренняя отделка помещения.

Ранее эксперт раскрыл, как спасать дата-центры.

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