Собянин сообщил об уничтожении 93 беспилотников, летевших на Москву за ночь
Мэр Москвы Собянин: 93 БПЛА уничтожены при попытке подлета к столице
Еще 12 беспилотников, летевших в сторону Москвы, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 4:30 6 октября. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Таким образом, общее число уничтоженных за ночь БПЛА, направлявшихся к Москве, достигло 93. Собянин продолжает сообщать об отражении атаки и работе экстренных служб на местах падения обломков.
По данным мэра, первые дроны сбили около половины третьего ночи 6 октября.
Данные о повреждениях, пострадавших и других последствиях атаки уточняются.
Ранее сообщалось, что военный эксперт объяснил цели ударов по мостам Киева.