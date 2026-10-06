Собянин сообщил об уничтожении 105 БПЛА на подлете к Москве

Сотни беспилотников направлялись в сторону Московского региона в ночь на 6 октября. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего за несколько часов силы ПВО уничтожили на дальних подступах и при приближении к столице сотни БПЛА. Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 105 дронов.

С 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в направлении Московского региона двигались 650 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО уничтожили еще на дальних подступах к столице.

По словам градоначальника, непосредственно на подлете к Москве были уничтожены 105 БПЛА. Остальные беспилотники, направлявшиеся в сторону региона, удалось ликвидировать на более удаленных рубежах.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 93 беспилотников, летевших на Москву за ночь.