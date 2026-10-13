Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске

ТАСС: власти Кубани формируют оперативные группы из-за угрозы разлива нефти

Безопасность

В Геленджике и Новороссийске Краснодарского края введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черном море. Соответствующее распоряжение 13 октября подписал глава региона Вениамин Кондратьев, документ опубликован на сайте краевой администрации.

Причиной стало ЧП с нефтяным танкером «Афрамакс Рио», шедшим под флагом Либерии. Судно было атаковано 6 октября у берегов Сочи безэкипажными катерами ВСУ. По данным Минтранса России, экипаж из 23 человек — граждан Индии — был спасен, пострадавших нет. В результате атаки произошло возгорание нефтепродуктов, которое удалось ликвидировать.

Согласно тексту документа, в акватории Черного моря произошла авария, и возникла угроза чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Геленджика и Новороссийска. Источником потенциальной ЧС может стать разлив нефтепродуктов.

Перед властями поставлены задачи по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров возможного ущерба и потерь, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, губернатор поручил сформировать оперативные группы и организовать их выдвижение при необходимости в предполагаемые районы действий.

Ранее сообщалось, что нутрициологам без медобразования грозят уголовные дела.

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