В Братске задержан владелец кафе, где десятки россиян отравились шаурмой

В первые же сутки врачам пожаловались на отравление 11 человек. На следующий день их число увеличилось более чем в пять раз. 29 отравившихся было госпитализировано, среди них пять детей. Всем им был поставлен диагноз «Острая кишечная инфекция». Людей объединяло одно – они покупали фастфуд в очень популярном в городе кафе «Шаурму хочу». По данному поводу тут же было возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.

По горячим следам правоохранители взялись проверять все обстоятельства дела. Сотрудники Роспотребнадзора выявили факты многочисленных нарушений как процесса приготовления блюд, так и хранения продуктов. Владелец этого кафе был задержан правоохранителями. Об этом отчиталось региональное управление Следственного комитета. Следователи же продолжают опрос персонала кафе и пострадавших.