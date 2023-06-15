В брянском селе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обстрела со стороны Украины

Вчера в деревню Курковичи, которая находится в Стародубском районе, прилетело сразу 5 артиллерийских снарядов, выпущенных с сопредельной стороны.

Это далеко не первый обстрел этого населенного пункта. Были повреждены два здания. Одно из них – строение на территории местного детского сада. Другое – это жилой частный дом. К счастью, при этом никто не пострадал.

После инцидента администрация Стародубского района ввела режим ЧС. Данные об этом появились в социальных сетях. Полиция и другие представители экстренных служб были переведены в режим готовности № 1, чтобы вовремя отреагировать на любую возникшую угрозу.