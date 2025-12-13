Транспортный коллапс: сильный снегопад поставил крест на планах перевозчиков

В Самарской области 13 декабря с 17:00 введены временные ограничения на движение грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. Запрет связан с ухудшением погодных условий. Об этом пишет КП .

По данным региональной Госавтоинспекции, ограничения введены для обеспечения безопасности дорожного движения. Они действуют на ряде федеральных автомобильных дорог, включая подъезды к Самарской области.

Причиной стали сильный снегопад, опасный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость на трассах. Ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.