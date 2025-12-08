Женщина публично избила и унизила полицейского в пьяном угаре

В Красноселькупском районе ЯНАО завершено расследование резонансного уголовного дела. Местная жительница предстанет перед судом по обвинению в применении насилия и публичном оскорблении полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в общественном месте. Сотрудник полиции попытался пресечь нарушение общественного порядка со стороны женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные требования нарушительница нанесла ему не менее двух ударов в область ключицы и груди, после чего перешла к вербальным оскорблениям, демонстрируя явное пренебрежение к закону и представителю власти.

Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд. Обвинительное заключение уже утверждено районной прокуратурой. Санкция соответствующей статьи предусматривает для обвиняемой серьезное наказание — вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

