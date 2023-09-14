В Электрогорске задержали двух иностранцев, которые на улице приставали к школьнице

В Электрогорске были задержаны два иностранца, которые на улице приставали к несовершеннолетней девушке. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что возле дома на улице Максима Горького двое мужчин приставали к ее дочери 2009 года рождения.

Мужчин установили и доставили в отдел полиции. Ими оказались граждане одной из стран Средней Азии 2003 года рождения. Обоих привлекли к административной ответственности, оштрафовали и обязали покинуть пределы страны.