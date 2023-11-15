В городском округе Коломна у школы обустроили безопасную дорогу

Еще один участок проезжей части стал безопаснее в городском округе Коломна. У нового здания школы № 15 на улице Девичье поле сделали новые пешеходные переходы, поставили освещение, на дороге обустроили искусственные неровности, установили дорожные знаки, а тротуары отгородили.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев напомнил, что особое внимание уделяют безопасности на дорогах у школ, детских садов и других соцобъектов.

«Повышение безопасности дорожного движения – одна из ключевых задач нацпроекта нашего президента Владимира Владимировича Путина «Безопасные и качественные дороги». Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам, в том числе – школам и детским садам», – подчеркнул он.

Сами учащиеся и их родители уже оценили изменения. Они напомнили, что дорога на этом участке всегда была опасной: она проходила за жилыми домами, вдоль пустыря, провоцируя водителей на невнимательность. Но теперь, после открытия школы, ситуация потребовала изменений.

Однако изменения в инфраструктуре не даст нужного результата, если люди сами не будут контролировать свою безопасность, об этом заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.