Депутат Государственной думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что визит в Киев Ллойда Остина является плохим знаком для Украины, так как означает готовность США воевать «до последнего украинца».

Глава Пентагона прибыл в понедельник в Киев для встречи с украинскими лидерами. Остин в очередной раз заявил, что США будут поддерживать Украину, несмотря на то, что в бюджете США средств на это не предусмотрено.

По словам Ивлева, США одержимы маниакальным желанием нанести стратегическое поражение России. Но делать это намерены не своими руками, принося в жертву своих амбиций украинский народ.