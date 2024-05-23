В Истре задержали арендатора дома, в котором в результате пожара погибли несколько мигрантов

В Истре был задержан мужчина, который арендовал дом, где в результате пожара погибли несколько человек. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Подмосковью.

Арендатором оказался уроженец Узбекистана в возрасте 24 лет. Мужчина снял частный дом на территории садового товарищества «Снегирь» и сдал комнаты иностранцам, не имеющим регистрацию в РФ.

Рано утром в четверг постройка загорелась. В результате пожара погибли восемь человек. Еще один человек с травмами остается в медучреждении.

На арендатора завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина был доставлен в следственные органы для проведения допроса.