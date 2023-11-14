В Красногорске осудят пятерых сотрудников бюджетного учреждения за мошенничество

В Красногорске перед судом предстанут четыре бывших и один действующий сотрудник территориального подразделения бюджетного учреждения за мошенничество. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, с июня 2019 года по июль 2021-го экс-руководитель подразделения фиктивно трудоустроила в организацию четверых обвиняемых. Злоумышленники не работали, но получали зарплату, которую переводили начальнику. Ущерб от действий обвиняемых превысил два миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении злоумышленников было передано в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении руководителя выделили в отдельное производство. Женщина объявлена в федеральный розыск.