В Красногорске привлекли к ответственности нелегального мигранта, работавшего таксистом

В Красногорске привлекли к ответственности водителя такси, который нелегально находился на территории России. Мужчина стал участником конфликта на дороге в Нахабино.

Так, на одной из улиц в поселке таксист перекрыл полосу движения. Из-за этого водитель одного из автомобилей сделал мужчине замечание. Тот ответил угрозами и оскорблениями.

Таксиста задержали. Выяснилось, что он приехал в Подмосковье из Средней Азии. На мужчину завели административное дело, оштрафовали на пять тысяч рублей и обязали покинуть пределы РФ за нарушение режима пребывания в стране.