В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта в Воскресенске

В областном Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся двое граждан, которые получили травмы в результате падения лифта в одном из жилых домов Воскресенска.

Граждане с травмами были госпитализированы. Степень тяжести их состояния оценивается как легкая и средняя. Медики проводят диагностику и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Инцидент произошел двадцать второго июня в здании на улице Хрипунова. В 14-этажном доме с пятого этажа рухнул лифт. По факту случившегося началась доследственная проверка, сообщили в ГСУ СКР по региону. В прокуратуре области сообщили, что лифт используется с 2007 года.