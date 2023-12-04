В Московской области выявляют незарегистрированные зимние горки

Инспекторы Гостехнадзора в ходе проверок выявили в Подмосковье семь незарегистрированных развлекательных зимних аттракционов.

По сообщению регионального Минэкологии, тюбинговая трасса и шесть зимних горок без разрешительной документации обнаружены в Долгопрудном, Лобне, Химках, Лосино-Петровском, Одинцове и Пушкинском городском округе. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, территориальному управлению «Звенигород», муниципальному бюджетному учреждению «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское» вынесены предостережения о недопущении нарушений.

Напомним, на прошлой неделе специалисты Гостехнадзора Минэкологии проверили зимние горки в Подольске, Серебряных Прудах, Чехове и Серпухове. Нарушений не выявлено.