В петербургской заброшке загорелся мусор и покрышки

В заброшенной четырехэтажке в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает РИА Новости в четверг, 15 июня.

По данным СМИ, произошло возгорание мусора и покрышек по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом №44. Пожар случился на площади в 60 метров в квадрате. Клубы дыма виднеются от Экспофорума, где проходит международный экономический форум.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Другие подробности уточняются.