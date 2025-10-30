Школьник-насильник: восьмиклассник изнасиловал двух девочек в сауне Петербурга

В Санкт-Петербурге восьмиклассник изнасиловал двух несовершеннолетних девочек в сауне на улице Бабушкина в Невском районе, сообщила «Фонтанка».

Первой в полицию обратилась 13-летняя школьница, рассказавшая о случившемся 10 октября. В тот же день с заявлением выступил мужчина, сообщивший, что 28 октября этот же подросток изнасиловал его 16-летнюю дочь.

Подозреваемого молодого человека уже задержали правоохранительные органы. В настоящее время продолжается розыск его 16-летнего приятеля, который, по данным полиции, также участвовал в совершении преступления. Все они являются учениками школы Невского района.

По предварительной информации, оба подростка действовали сообща, специально выбирая в качестве жертв несовершеннолетних девочек.

