В пришкольном лагере МОУ Лицей Электрогорска прошел особенный урок пожарной безопасности

Детей навестил командир отделения отдельного поста 41 пожарно-спасательной части Алексей Лыкин. Он приехал на территорию Лицея на настоящей пожарной машине.

Алексей Лыкин показал детям, как она оснащена, какой в машине есть инвентарь, а главное – как с ним работать. При этом спасатель объяснил мальчишкам и девчонкам, что лучше не доводить до таких ситуаций. Чтобы не произошло беды и не была нужна помощь спасателей нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

В процессе такого импровизированного урока с настоящим спасателем на пожарной машине ребята еще раз повторили основные правила безопасности и узнали, как действовать в случае экстренной ситуации.