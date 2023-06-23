В Раменском экс-сотрудницу администрации осудят за превышение полномочий

В Раменском осудят бывшую сотрудницу муниципальной администрации за превышение должностных полномочий. Как рассказали в ГСУ СКР по региону, преступление было совершено в 2021 году.

Экс-замначальника управления муниципального имущества администрации отвечала за покупку квартир в муниципальную собственность. Недвижимость предназначалась для детей-сирот, а также детей, которые остались без попечения родителей.

Нарушительница, действуя в интересах знакомых ей организаций, завысила начальную максимальную цену муниципальных контрактов на покупку недвижимости и создала для компаний преимущественные условия для победы в торгах.

Таким образом, были нарушены права пяти детей, которые в этот год не смогли получить квартиры. Бюджету региона был причинен ущерб на 37 миллионов рублей.

На женщину завели уголовное дело. Его уже передали в городской суд Раменского.