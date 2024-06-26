В Рязанской области зафиксировали около 20 нарушений миграционного законодательства в течение суток

Сотрудники правоохранительных органов за минувшие сутки в Рязанской области провели мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

Уточняется, что в ходе работ в жилом секторе участковые полиции Рязани и Шацкого района обнаружили трех местных жителей, имеющих фиктивную регистрацию проживания иностранных граждан без фактического предоставления им жилища. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в итоге рейдовых мероприятий было выявлено 16 административных нарушений миграционного законодательства. Наибольшая часть из них касается нарушений правил пребывания на территории нашей страны, осуществления трудовой деятельности, предоставления ложных документов, удостоверяющих личность и постановки на миграционный учет.