В Росавиации рассказали о работе столичных аэропортов

По данным Росавиации, аэропорты Московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - работают штатно, несмотря на сильный снегопад. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что сегодня было проведено более 30 контрольных очисток взлетно-посадочных полос.

Подчеркивается, что ни одного рейса на фоне неблагоприятных метеоусловий не было отменено.

Уточняется, что столичные аэрогавани имеют необходимые силы и средства для обслуживания самолетов в условиях непогоды.