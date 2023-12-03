В России могут изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии
Фото: [©Кирилл Брага/РИА Новости]
Минобороны России планирует изменить требования к состоянию здоровья для службы в Вооруженных Силах РФ. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Уточняется, что изменения касаются Положения о военно-врачебной экспертизе.
Поясняется, что они обусловлены необходимостью совершенствования организации проведения медосвидетельствования людей, которые имеют заболевания, не оказывающие большого влияния на способность несения военной службы, включая опыт участия в спецоперации.