В России могут изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

Безопасность

Фото: [©Кирилл Брага/РИА Новости]

Минобороны России планирует изменить требования к состоянию здоровья для службы в Вооруженных Силах РФ. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что изменения касаются Положения о военно-врачебной экспертизе.

Поясняется, что они обусловлены необходимостью совершенствования организации проведения медосвидетельствования людей, которые имеют заболевания, не оказывающие большого влияния на способность несения военной службы, включая опыт участия в спецоперации.

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