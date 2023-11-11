В России могут ужесточить правила продажи электронных сигарет

По словам глав Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артема Метелева, следует поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.