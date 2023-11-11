В России могут ужесточить правила продажи электронных сигарет
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По словам глав Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артема Метелева, следует поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он уточнил, что по поводу списка запрета вкусовых добавок имеются разногласия между экономическим и социальным блоком Госдумы.
По мнению парламентария, Минфин с Минпромторгом считают убытки, однако Россия несет больше убытков из-за курения вейпов детьми.