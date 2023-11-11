В США предупредили Зеленского о бунте украинской армии
Фото: [©Валерий Шарифулин/РИА Новости]
По словам американского журналиста Гарланда Никсона, скандал, который произошел не так давно между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, может способствовать тому, что военные Незалежной взбунтуются и откажутся дальше вести бои. Об этом сообщил на своем канале на платформе одного из видеохостингов.
Он уточнил, что жестокая борьба внутри киевского режима была заметна еще после убийства помощника главкома ВСУ.
По мнению американского журналиста, в данной ситуации у Вооруженных Сил Украины не останется причин продолжать боевые действия на линии фронта, что в итоге приведет к краху в Незалежной.