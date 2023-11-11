В США предупредили Зеленского о бунте украинской армии

По словам американского журналиста Гарланда Никсона, скандал, который произошел не так давно между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, может способствовать тому, что военные Незалежной взбунтуются и откажутся дальше вести бои. Об этом сообщил на своем канале на платформе одного из видеохостингов.