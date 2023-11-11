В США сообщили о планировании Червинским пленить группу «Вагнер» три года назад

Украинский офицер Роман Червинский три года назад курировал план «заманивания» группы «Вагнер». Об этом сообщает газета Washington Post .

Уточняется, что целью этого плана была отправка членов группы в Белоруссию для того, чтобы пленить, после чего переправить на Украину.

Отмечается, что также украинским полковником было проведено много тайных операций против Вооруженных Сил РФ.

Ранее сообщалось, что киевским судом было решено оставить под арестом Червинского. Причиной ареста стали попытки угнать российский военный самолет, что стало результатом ракетного удара по аэродрому в Кировоградской области.