Во Флориде аллигатор убил 71-летнего рыбака

CNN: во Флориде произошло второе за год нападение аллигатора на человека

Безопасность

Во Флориде произошла трагедия, которая вновь напомнила об опасности, подстерегающей людей у водоемов, сообщает CNN.

71-летний Стивен Хэмилтон рыбачил примерно в 24 км от Орландо. В какой-то момент на мужчину напал аллигатор длиной около 3,5 метра. От полученных травм американец скончался на месте.

Тело погибшего удалось обнаружить только через два часа. По данным местных властей, спасательную операцию осложняло то, что в воде находились и другие аллигаторы. Специалистам пришлось действовать с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать новых нападений.

Этот случай стал вторым смертельным нападением аллигатора за год. В 1948 года во Флориде от действий этих рептилий погибли 34 человека.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил напал на мужчину во дворе.

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