«Безнаказанность и происки конкурентов»: что может стоять за отравлениями в популярной сети фастфуда

Эксперт Калугин допустил происки конкурентов в фастфуд-скандале во Владивостоке

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Скандал вокруг ресторана быстрого питания во Владивостоке — это «эксцесс исполнителя», а не сигнал о системных проблемах в крупных сетях. Такую точку зрения высказал экономист и финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа».

По его словам, отдельные нарушения в больших сетях не стоит возводить в правило. Эксперт пояснил это «законом больших чисел»: когда речь идет о десяти тысячах точек, игра идет совсем по другим правилам.

Калугин считает, что произошедшее — скорее частный случай. При этом он подчеркнул: такие истории не возникают на пустом месте, а становятся итогом длящейся безнаказанности. В связи с этим экономист предложил присмотреться к работе инспекторов санэпидстанции.

Не исключил эксперт и версию недобросовестной конкуренции. Однако призвал не обобщать и разбираться в каждом конкретном случае отдельно.

Главный вопрос сейчас, по мнению Калугина, в другом: как сеть намерена не допускать подобного в будущем, чтобы вернуть доверие посетителей.

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