Водитель рухнувшего BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре имел конфликт с беременной женой

Водитель иномарки BMW 37-летний Рафаэль Аракельян, вылетевшей с третьего этажа парковки в краснодарском торговом центре, перед трагедией поругался с беременной супругой. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что он мог специально влететь в стену.

Отмечается, что за несколько минут до случившегося повздорил с женой Екатериной, находившейся на четвертом месяце беременности. После этого пара поехала по парковке ТЦ «Галерея». В какой-то момент водитель набрал высокую скорость и направил BMW в стену парковки. При этом он не попытался затормозить, на это указывает отсутствие следов тормозного пути. В итоге автомобиль пробил бетонное ограждение и вылетел с десятиметровой высоты вниз.