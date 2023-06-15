Военкор Сивков перечислил основные отличия нового дрона-камикадзе «Лютик»

Специалисты сахалинского Центра беспилотных технологий разработали FPV-дрон с названием «Лютик-Камикадзе», который имеет спецсистему сброса с возможностью дистанционного управления. Военный эксперт Константин Сивков раскрыл особенности новинки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в настоящее время разрабатывается и выпускается множество различных беспилотников. «Лютик» является дроном тактического радиуса действия малой дальности, с малой боевой частью аккумулятивного типа бронированной серии.

Он добавил, что такая серия беспилотников отлична в том, что они решают вопросы разведки, а цели бомбить не преследуют.