По словам военспецов, в рамках спецоперации сложились собственные традиции ведения боевых действий: например, в дождь и слякоть никаких военных действий с обеих сторон не ведется. Так, в дождь и слякоть обе стороны не воюют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Они отмечают, что зимой и осенью тоже имеются свои традиции: так, нынешней зимой земля не промерзала, в связи с чем техника вязла в грязи, а беспилотники не летают в дождь.

По словам военного психолога Алексея Захарова, данная военная традиция носит практический характер. Украинская почва, являющаяся богатством в мирное время, в рамках спецоперации стала проклятием.

Подчеркивается, что опытное командование учитывает данные особенности.