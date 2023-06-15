Военный эксперт Кнутов перечислил правила действия при атаке дронов

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, сегодня ночью на территории полуострова были обезврежены российскими войсками девять дронов. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как нужно поступать мирным жителям в случае атаки беспилотников. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, если имеется возможность, то при атаке дронов следует спуститься в подвал, в крайнем случае, укрыться за ветками деревьев. Также укрытием могут послужить нижние этажи торговых центров, но ни в коем случае не верхние.

Он подчеркнул, что необходимо отойти подальше от окон и ни в коем случае не подходить близко к упавшему дрону и не брать его в руки, поскольку взрывчатка может сдетонировать, а также следует незамедлительно сообщить о находке в МЧС России.

По мнению Кнутова, любые атаки украинских беспилотников несут за собой одну цель – создать панику и обстановку нестабильности.