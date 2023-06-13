Военный эксперт Кошкин прокомментировал судьбу добровольцев в зоне спецоперации
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В Минобороны России заявили о подписании контрактов с командирами еще семи добровольческих бригад и отрядов. Контрактники и их семьи будут получать поддержку государства. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что предстоит пройти тем, кто попал в зону спецоперации по своему желанию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он пояснил, что после прохождения всех бюрократических процедур стартует полная подготовка по программе, затем идет сдача тестов, проверка знаний матчасти, после чего добровольцев ждет распределение в подразделение.
По мнению эксперта, при приеме добровольцев выделяется прежде всего высокая степень их мотивированности.
Он уточнил, что уже на линии боя различий между бойцами нет.
Кошкин подчеркнул, что слухам о том, что неопытных солдат сразу отправляют в бой, верить не стоит.