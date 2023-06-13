Военный эксперт Кошкин прокомментировал судьбу добровольцев в зоне спецоперации

В Минобороны России заявили о подписании контрактов с командирами еще семи добровольческих бригад и отрядов. Контрактники и их семьи будут получать поддержку государства. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что предстоит пройти тем, кто попал в зону спецоперации по своему желанию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что после прохождения всех бюрократических процедур стартует полная подготовка по программе, затем идет сдача тестов, проверка знаний матчасти, после чего добровольцев ждет распределение в подразделение.

По мнению эксперта, при приеме добровольцев выделяется прежде всего высокая степень их мотивированности.

Он уточнил, что уже на линии боя различий между бойцами нет.

Кошкин подчеркнул, что слухам о том, что неопытных солдат сразу отправляют в бой, верить не стоит.