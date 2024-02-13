Военный эксперт Кошкин рассказал, получит ли вооружение Зеленский во время тура по Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует поездку по европейским государствам в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, удастся ли Зеленскому получить желаемое во время этого турне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в Вашингтоне испытали шок после провала украинского контрнаступления.

Эксперт добавил, что при этом Белый дом понимает, что терять Незалежную нельзя, а в европейских странах начались разброд и шатания.

По его мнению, западная поддержка Зеленского важна, поскольку начались разрушения и в Вашингтоне, и в Киеве.