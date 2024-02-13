Военный эксперт Кошкин рассказал, получит ли вооружение Зеленский во время тура по Европе
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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует поездку по европейским государствам в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, удастся ли Зеленскому получить желаемое во время этого турне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, в Вашингтоне испытали шок после провала украинского контрнаступления.
Эксперт добавил, что при этом Белый дом понимает, что терять Незалежную нельзя, а в европейских странах начались разброд и шатания.
По его мнению, западная поддержка Зеленского важна, поскольку начались разрушения и в Вашингтоне, и в Киеве.