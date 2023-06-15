Военный эксперт Ли обозначил основной риск для украинской армии при контрнаступлении

По словам военного аналитика Роба Ли, украинские войска рискуют растерять силы еще до того, как достигнут линии обороны РФ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на агентство Reuters.

Он добавил, что рискованность именно в том, что на пути к линии обороны РФ они уже понесут немалые потери.

При этом у ВСУ имеется выбор: так, если Киев не может добиться стратегической внезапности, то может применить тактику оперативной и тактической внезапности. Таким образом, ВСУ могут использовать сокрытие, камуфляж, обман, дезинформацию и прочие свойственные им хитрости.