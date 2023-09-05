Военный эксперт Литовкин считает западный танк Leopard намного хуже любого российского танка

Переданные Киеву немецкие танки Leopard и иная западная техника регулярно подрываются на отечественных противотанковых минах. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, широко разрекламированные западные танки уступают на поле боя нашей технике. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у танков стран Запада отсутствует автомат заряжания, в отличие от всех российских машин, в связи с этим темп стрельбы у них гораздо ниже, чем у любого отечественного танка.

По мнению эксперта, калибр ствола российских танков на пять миллиметров больше, поэтому наши танкисты имеют возможность стрельбы противотанковыми управляемыми реактивными снарядами.

Он добавил, что большую роль играет и тяжелый вес: так, немецкий танк тяжелее российского на 17 тонн. Также он на метр выше наших танков, поэтому легко становится мишенью для стрельбы.