Военный эксперт Литовкин считает западный танк Leopard намного хуже любого российского танка
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Переданные Киеву немецкие танки Leopard и иная западная техника регулярно подрываются на отечественных противотанковых минах. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, широко разрекламированные западные танки уступают на поле боя нашей технике. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что у танков стран Запада отсутствует автомат заряжания, в отличие от всех российских машин, в связи с этим темп стрельбы у них гораздо ниже, чем у любого отечественного танка.
По мнению эксперта, калибр ствола российских танков на пять миллиметров больше, поэтому наши танкисты имеют возможность стрельбы противотанковыми управляемыми реактивными снарядами.
Он добавил, что большую роль играет и тяжелый вес: так, немецкий танк тяжелее российского на 17 тонн. Также он на метр выше наших танков, поэтому легко становится мишенью для стрельбы.