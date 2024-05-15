Вопросы безопасности летней оздоровительной кампании обсудили в Подмосковье

Организацию детской летней оздоровительной кампании обсудили в регионе. Об обеспечении пожарной безопасности в лагерях рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

Сейчас на учете органов государственного пожарного надзора находится сто пять загородных детских оздоровительных лагерей, в том числе шесть палаточных. Ожидается, что в летний период будут работать около тысячи лагерей с дневным пребыванием.

В ведомстве отметили важность обеспечения беспрепятственного проезда к пожарной и спецтехники к лагерям и расположенным в их границах источникам противопожарного водоснабжения. Если какие-либо источники неисправны, их следует незамедлительно привести в порядок.

Также необходимо очистить территории от сухой травы и мусора, оборудовать здания системами противопожарной защиты, организовать в лагерях профилактические мероприятия.

В регионе насчитывается тридцать пять лагерей, расположенных на границах с лесом. В каждом из них провели внеплановые проверки. Территории готовы к прохождению пожароопасного сезона.