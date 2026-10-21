Возгорание ликвидировали за час: пожар в Красногорске обошелся без пострадавших

Безопасность

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

В Красногорске на Путилковском шоссе произошел пожар в складском помещении. По данным пресс‑службы администрации муниципалитета, в результате происшествия люди не пострадали.

Сообщение о возгорании поступило в 07:40. Для ликвидации огня на место направили шесть пожарных расчетов пожарной части № 4 Красногорска. Пламя охватило автосервис и примыкающую к нему бытовку. К 08:30 специалистам удалось справиться с открытым горением — площадь поражения составила 290 кв м.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб: выполняют проливку конструкций и разбирают завалы, чтобы исключить повторное возгорание и оценить последствия происшествия.

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Красногорск

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