«Времени бояться не было»: подростки спасли мужчину из огненной ловушки

RT: под Калининградом подростки героически спасли мужчину из горящей машины

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Трое молодых людей из Калининградской области вытащили водителя из заблокированной загоревшейся машины. Об этом 19-летний Константин рассказал RT.

По его словам, ЧП случилось, когда он с друзьями — 17-летним Мирославом и 16-летним Серафимом — был в магазине у трассы в Зеленоградском районе. Продавщица сообщила, что на улице горит автомобиль. Выяснилось, что машина сначала врезалась в маршрутку, а потом вспыхнула. Парни выбежали наружу и увидели полыхающее авто. Дверь поддалась не сразу, но они ее выломали.

Водитель был без сознания. Его вытащили, положили на бок и вызвали скорую. По словам Константина, у мужчины была рассечена голова и, судя по всему, травма позвоночника — придя в себя, он жаловался на боль в спине. Бояться и раздумывать, подчеркнул молодой человек, времени не было: осознание поступка пришло уже потом.

Первым делом спасенный спросил, что с его машиной. Услышав, что она полностью сгорела, мужчина так и не смог объяснить, из-за чего произошла авария.

По данным RT, Константин служил в Курской области и имеет статус ветерана боевых действий.

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