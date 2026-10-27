«Все пережили»: российские бойцы раскрыли детали боев у Казачьей Лопани

Российские штурмовики закрепились в районе Казачьей Лопани Харьковской области и не позволяют боевикам ВСУ совершать накаты. На этом участке работают бойцы спецназа «Ахмат» и 245-го мотострелкового полка — их главные цели — склады с боеприпасами и пункты управления украинских беспилотников.

О том, как проходит служба, военкор RT Влад Андрица поговорил с самими военными. По их словам, противник ежедневно отправлял на их позиции до 20 дронов, а затем в ход пошли ракеты — но бойцы уцелели.

«Яга» три дня прилетала, сбрасывала. И уже потом им как-то удалось попасть на блиндаж. И сгорела позиция. Но ничего, все пережили», — поделились бойцы.

Враг, по их словам, огрызается и пытается отрезать логистику, однако подразделения действуют слаженно — и это позволяет им продвигаться вперед. Так что, несмотря на сгоревшие блиндажи и дроны-камикадзе, российские бойцы продолжают теснить противника.

Ранее начальник полигона батальона беспилотных систем ВС России с позывным Топаз рассказал военкору RT Юлии Мартовалиевой о хитростях и изобретениях, которые применяют для эвакуации раненых в зоне СВО.