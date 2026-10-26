Военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов в беседе с Общественной Службой Новостей детально объясняет, почему этот спор вышел в публичную плоскость, и начинает с главного технического упрека: украинская сторона систематически обманывала Маска и в конечном итоге попалась на этом.

По словам эксперта, украинские специалисты нашли техническое решение для так называемого аппаратного спуфинга — они научились встраивать в аппаратуру терминалов Starlink специальные схемы, подменяющие геолокацию. Логика этой схемы была проста: территория России жестко заблокирована для обслуживания любых терминалов Starlink, где бы они ни были куплены. Чтобы обойти это ограничение, украинцы самостоятельно или через посредников из Китая закупали дополнительные платы, которые впаивались в терминалы. Когда оснащенный таким образом беспилотник летел на территорию России, обслуживающий его спутник получал координаты, будто аппарат находится в Европе или на Украине, хотя реально он мог находиться, например, над Воронежем. Это давало постоянную связь с пунктом управления, а головная система Starlink, следившая за терминалом и скоростью его перемещения, была уверена, что дрон летает в районе Житомира или Вены. В конце концов технические сотрудники компании эти махинации выявили, определили, что такие манипуляции происходят, ограничили скорость обслуживания подобных терминалов и внесли соответствующие программные изменения в операционную систему для более точного определения геолокации. Указанный маневр американцев со стороны украинцев был раскрыт, поэтому и возник нынешний скандал.

Фактически, по оценке эксперта, Зеленский дважды подставил американцев. Первый раз — самого Маска, использовав нелегальную систему подключения для нанесения ударов по территории России в нарушение условий пользовательского соглашения. Второй раз — когда публично подтвердил, что Пентагон обеспечивает систему передачи разведданных через своих офицеров, присутствующих непосредственно в штабах украинских сил. Самойлов отмечает, что, если это бригада беспилотников, там обязательно находился американский офицер связи, имевший прямой доступ к работе со Starlink. Это система, построенная на инфраструктуре Starlink, но фактически пользующаяся ею правительство США и Пентагон, а сам Маск к этому оперативному управлению отношения не имеет. Отключить эту закрытую сеть сбора и передачи разведданных Илон Маск не мог физически: у него не было на это ни юридических прав, ни технической аппаратуры. Однако Зеленский на весь мир засвидетельствовал, что Starlink работает в интересах ВСУ, то есть фактически подтвердил прямое участие американской стороны в конфликте и обеспечение передачи разведданных в режиме реального времени.

Третий момент, на который указывает эксперт, касается информационной игры вокруг системы раннего предупреждения. Зеленский публично заявлял, что ему не поступали сведения о полете российских ракет, делая это умышленно, чтобы создать искусственный скандал и привлечь к себе внимание западной прессы, тогда как сведения на самом деле поступали в том же режиме. По мысли Самойлова, украинский лидер сознательно создавал это напряжение вокруг Дональда Трампа с целью ослабления его позиций на предстоящих выборах в Конгресс США. Публично вскрыв участие американских офицеров в управлении украинскими силами, Зеленский подставил Вашингтон, который предпочел бы не афишировать столь глубокое вовлечение Пентагона в управление войсками на поле боя. В ответ на эти манипуляции Илон Маск жестко очертил границы: использование Starlink допустимо исключительно в гражданских или оборонительных целях, а применение системы для наступательных ударов беспилотниками является прямым нарушением условий.

Ранее аналитик Крапивник заявил, что Маск пытается спасти свои миллиарды через Starlink.